В Териберке сотни рыбаков ловят с берега мойву

Фото: vk.com/my_teriberka

В Териберке началась мойвенная путина. Раз в год весной мойва приходит в прибрежные воды, где нерестится. Ловить ее можно, практически не отходя от берега - для этого нужно иметь высокие болотные сапоги или забродники и сачок.

На песчаном берегу Териберки в важную ночь собирается больше ста человек с ведрами и сачками. 2 мая, например, в поморском селе ловили рыбку на берегу больше 300 человек.

Поесть свежую мойву любят все, тем более, что в магазинах она очень резко выросла в цене - от 280 рублей за килограмм мороженого продукта. Следом за мойвой в прибрежные воды придет треска - мелкая рыба является основным источником пропитания для трески в этот период.

Однако, веселый аттракцион "налови мойвы сачком" может обернуться серьезными проблемами - либо рыба перестанет сюда приходить, либо ее станет существенно меньше - ведь вылов идет прямо в период нереста. Экологи в который раз призывают быть сдержанными и не увлекаться легко добытыми килограммами.

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