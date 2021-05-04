В Мурманской области задержали крабовых браконьеров с товаром на сумму свыше 14 миллионов рублей

По предварительным данным, ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам РФ, составил 5,6 миллиона рублей. Фото: погрануправление

Сотрудники ФСБ выявили и задержали двух участников и организатора преступной группы, специализировавшихся на транспортировке незаконно добытого камчатского краба. Браконьеров с крабовым мясом и конечностями краба на сумму свыше 14 миллионов рублей задержали в Мурманске и Коле.

– Два участника входили в преступную группу и занимались транспортировкой незаконно добытого камчатского краба, – сообщили в пограничном управление ФСБ России по западному арктическому району.

У мужчин изъяли автомобили Ford Transit и «ВАЗ-21104». Кроме того были обнаружены и изъяты 662 комплекта конечностей камчатского краба и 19 брикетов с мясом краба камчатского общим весом 556,35 килограмма. По предварительным данным, ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам РФ, составил 5,6 миллиона рублей.

Впоследствии в Мурманске выявили организатора преступной деятельности. Он был задержан в момент транспортировки и перегрузки в автомобиль крабового мяса. Оперативники изъяли автомобиль Mercedes-Benz C180 и 125 брикетов с мясом камчатского краба общим весом 271,12 килограмма. Ущерб составил 9 миллионов рублей.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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