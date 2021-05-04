Один человек пострадал во время пожара в ангаре в Коле

Из горящего строения эвакуировали две машины. Фото: МЧС по Мурманской области

С серьезным пожаром сейчас работают пожарные в Коле. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, горит ангар на улице Заводской,5

- Примерная площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Ранг пожара - 1 бис. Эвакуированы два легковых автомобиля. Сообщается об одном пострадавшем, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: 3 мая в Мончегорске горел торговый центр.

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