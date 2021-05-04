Три арт-объекта из Мурманской области вошли в шорт-лист конкурсе «Культурный след». Фото: Культслед

Три арт-объекта из Мурманской области вошли в шорт-лист конкурса «Культурный след» и борются за победу.

Всероссийский конкурс, проводящийся при поддержки Фонда президентских грантов, стартовал объединил свыше 1000 участников из 50 регионов страны. По результатам первого тура эксперты – ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты – выделили среди сотен заявок 16 проектов, которые вошли в шорт-лист. В их число вошли и три арт-объекта из Мурманской области.

Это проект Анжелики Володиной и Елены Нестеркиной «Азбука Кольского полуострова». Он посвящен достопримечательностям Мурманской области и представляет собой распахнутую книгу-азбуку. Установить ее предлагают в сквере возле областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в Мурманске.

Еще один проект от Андрея Крохина. Он предложил установить в Териберке скульптуру кита, который символизирует бесконечную силу и красоту природы. Предполагается, что рядом с арт-объектом будут проводиться фестивали, Кубок мира по Силовому экстриму, заплывы моржей и фотосессии.

Третий проект – от Елены Макаренко из Ковдора. Она переосмыслила историю и легенды родного края и предложила создать новую локацию – световой коридор «Звездное небо Гипербореи». Он будет напоминать о путешественниках-первооткрывателях прародины земной цивилизации.

– В мае в городах авторов проектов, вошедших в шорт-лист, будут объявлены общественные слушания, – сообщили в министерстве культуры Мурманской области. – Пять проектов, получивших максимальную общественную поддержку, реализуют до конца этого года.ъ

Напомним, что в прошлом году одним из победителей стал проект северянки Юлии Говеры. Она предложила установить в городе Полярный памятник героям книги Вениамина Каверина «Два Капитана». Сейчас завершается его монтаж.

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