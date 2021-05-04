Житель Североморска отдал мошенникам почти миллион рублей за несуществующую машину

Житель Североморска остался и без денег, и без машины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти миллиона рублей лишился житель Североморска, попавшись удочку мошенников.

54-летний мужчина решил приобрести автомобиль. На одном из сайтов бесплатных объявлений его заинтересовало предложение. В нем говорилось, что в Омске продается Toyota 2004 года выпуска за 1,25 миллиона рублей.

– Североморец связался с продавцом. В ходе обсуждения технических характеристик транспортного средства, каких-либо сомнений у заявителя не возникло. Договорившись о встрече в Омске, в качестве аванса мужчина перевел продавцу 570 тысяч рублей. Мнимый продавец прислал северянину расписку о получении денег и копию своего паспорта, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Перед тем, как выехать в Омск, мужчина еще раз связался с продавцом. Последний уговорил покупателя перечислить ему еще 380 тысяч рублей. Прибыв в город, северянин попытался дозвониться до продавца. Но телефон был отключен, а по указанному адресу мужчина никогда не проживал.

Поняв, что стал жертвой мошенников, североморец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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