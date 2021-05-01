Чаще всего по телефону северян обманывают мошенники из Новосибирска, Московской области и Поволжья

Дистанционные мошенничества составляют уже 40% от всех преступлений в Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожалуй, каждому из нас хотя бы раз звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и уверяли, что прямо в эти минуты с вашего счета злоумышленники пытаются снять деньги. Только вот звонящие и были мошенниками. О том, кто эти люди, на круглом столе о финансовой грамотности и безопасности, который провела "Комсомольская правда"-Мурманск", рассказал заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.

- По статистике, 95% обманутых знали о видах мошенничества, но все равно поверили звонящему. Вероятно, в таких случаях влияние оказывает паника, люди начинают беспокоиться о своих деньгах. С каждым годом случаев дистанционных мошенничеств становится все больше, они составляют уже почти 40% от всех регистрируемых преступлений. Только за первый квартал этого года в Мурманской области зафиксировали более 1000 случаев, - рассказывает Станислав Сидоров.

99% звонков северянам поступает из-за пределов региона, а иногда даже из других стран, например, из Европы, СНГ и США. Особенно часто звонят из Новосибирска, который считается неофициальной столицей телефонных мошенников, Московской области и Поволжья. Причем из Поволжья чаще всего звонят по объявлениям с сайтов, предлагая перевести предоплату. После того, как человек кидает деньги на карту незнакомца, тот закономерно пропадает с радаров.

- Сложности расследования дистанционных мошенничеств в том, что нашим сотрудникам надо выезжать в командировку на место преступления. Также сложно вернуть и деньги сложно вернуть. Это связано и с тем, что банк быстро делает возврат только с согласия двух сторон, а также потому, что мошенники дробят украденные суммы на более мелкие, раскидывают их на электронные счета и сразу выводят в наличные, - продолжает Станислав Сидоров.

Раньше часто звонки поступали из мест лишения свободы. Но в последнее время их количество сократилось. И на то есть причины: в колониях стало сложнее использовать оборудования для таких звонков, а также люди стали больше доверять те. кто грамотно с ними разговаривает, а осужденные часто не могут похвастаться поставленной речью. К слову, чем вежливее и образованнее человек на том конце провода, тем на более крупную сумму он нацелен.

- В последнее время стало особенно заметно, что среди мошенников становится все больше образованных людей, - отмечает наш собеседник. - Многие звонки поступают через IP-телефонию: почти все номера, начинающиеся на 495, скорее всего сделаны через Интернет, - отмечает Станислав Сидоров. - Также в последнее время мошенники стали чаще подделывать номера и звонить даже якобы из полиции.

Как наши данные, в том числе и мобильные телефоны, утекают в сеть? Иногда базы перепродают нечестные на руку сотрудники онлайн-магазинов. иногда мы сами вводим их на разных сайтах.

А еще лайфхак для наших читателей: если вам звонят якобы из банка и начинают что-то говорить, то спросите, как ваша фамилия. Замечали ли вы, что обычно к вам обращаются только по имени и отчеству? Дело в том, что мошенники берут любой номер, вводят его в онлайн-приложения банков, начинают процедуру переводу и видят ваши имя и отчество, а вот фамилию - нет. Поэтому с большой долей вероятности мошенник на ваш вопрос не сможет ответить.

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