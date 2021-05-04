9 мая корабли Северного флота станут участниками акции «Гудок Победы»

Военные корабли присоединятся к акции "Гудок Победы". Фото: пресс-служба Северного флота

Корабли Северного флота 9 мая присоединятся к акции «Гудок Победы». Такое решение принял командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

В 11.45 по местному времени по сигналу «Большой сбор» на верхней палубе построятся экипажи кораблей и судов. В 11.55 по линиям радиотрансляции прозвучит выступление диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

- А в полдень боевые надводные корабли и подводные лодки, а также суда обеспечения Северного флота дадут сигнал корабельными сиренами и лодочными тифонами. В течение 15 – 20 секунд они будут звучать в память об участниках Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отметим, что впервые акция была проведена в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились как военные, так и гражданские суда. Инициатором акции стал музей Мирового океана города Калининграда.

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