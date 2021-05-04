Не стало известного тренера из Мурманска Виктора Овдейчука

Виктор Овдейчук умер на 57-м году жизни. Фото: "Мурманский вестник"

2 мая остановилось сердце директора мурманской детско-юношеской спортивной школы №7 по боксу, бывшего главного тренера хоккейного клуба «Мурман» Виктора Анатольевича Овдейчука. Ему было 56 лет.

- Мурманская область лишилась талантливого спортсмена, замечательного тренера и педагога. Вместе с семьей и друзьями Виктора Анатольевича о его безвременном уходе из жизни тяжело скорбят его товарищи по командам, ученики и их родители, коллеги и все заполярные любители спорта. Правительство и губернатор Мурманской области приносят глубокие соболезнования родным и близким Виктора Анатольевича Овдейчука, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Виктор Овдейчук - уроженец Мурманска, родился в 1965 году, закончил сначала Мончегорский техникум физкультуры, затем Мурманский государственный педагогический университет. В 1980-х годах играл в хоккейном клубе «Североникель» в Мончегорске, провел за команду 14 матчей в чемпионатах СССР. Был тренером мончегорской спортшколы «Североникель», тренером хоккейного клуба «Североникель». С 2001 года – тренер, спортивный директор команды АМНГР-«Мурман». С 2010 по 2016 год работал главным тренером хоккейного клуба «Мурман», затем занял пост технического директора команды. В последние годы трудился директором мурманской ДЮСШ №7 по боксу.

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