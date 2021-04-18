Умерла саамская писательница Надежда Большакова

Надежды Большакова умерла 16 апреля.

На 64-м году жизни скончалась саамская писательница Надежда Большакова. Об этом сообщили ее родственники. 18 апреля ей бы исполнилось 64 года.

- 16 апреля, вечером, скоропостижно ушла из жизни моя жена. Светлая ей память, - сообщил супруг Надежды Большаковой.

Надежда Павловна родилась в 1957. В 1975 году закончила Калининское городское профессионально-техническое училище № 39 по специальности "Машинист компрессорных и насосных установок", в 1978 году - факультет режиссуры драмы Новгородского культурно-просветительного училища. В 1987 году - такой же факультет при Ленинградском орд. Дружбы народов гос. Институте культуры им. Н. К. Крупской.

С 1998 года она посвятила свою жизнь библиотечному делу, стала главным библиотекарем информационно-библиографического отдела Ловозерской межпоселенческой библиотеки.

Надежда Большакова внесла большой вклад в сохранение саамской культуры.

В разные годы Надежда Большакова была редактором миссионерской «Православной газеты», руководителем молодежного отдела и руководителем издательском отдела Мурманской и Мончегорской епархии. Была членом Союза писателей России, членом литературного совета Баренцева региона г. Оверкаликс (Швеция), членом редакционного совета ежемесячного общественно-политического и литературно-художественного журнала «Север», руководителем славянских ходов, духовно-просветительских и духовно-патриотических экспедиций 2002 – «Мурманск – Великий Новгород – Валдай»; 2006 – «Славянский ход, посвященный 70-летию Н. Рубцова; 2007 – «Ушаковский ход»; 2009 – «На звон колоколов»; 2010 – «На Северный Кавказ».

Сложно переоценить вклад Надежда Павловны в сохранение саамской культуры. Она Основала Музей саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, написала много художественных и исследовательских книг: «Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем», «Антологии саамской литературы», «Мой Маслов», саамских сказок и рассказов. Была автором фильмов «Мы… не безродны, если память есть», «Несущие свет саамской земле», «Чем ты притягиваешь Родина».

Увлечений у Надежды Большаковой было много, например, она собирала колокольчики, любила рисовать, в том числе и иллюстрации для книг.

«Комсомольская правда» выражает искреннее соболезнование родным и близким Надежды Павловны.

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