Соревнования по приготовлению куличей прошли в колонии-поселении Зеленоборского

Участников и проделанную ими работу жюри оценивало по семи показателям. Фото: УФСИН по Мурманской области

На днях в колонии-поселении Зеленоборска состоялись соревнования по приготовлению куличей. Участие в них приняли три повара.

– Состязания состояли из трех этапов. В рамках первого необходимо было приготовить порционное постное блюдо «Винегрет». Время на создание и оформление было ограничено. Участникам дали всего 7 минут, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

На втором этапе участники выполняли фигурную нарезку и оформляли блюдо «Пасхальное яйцо». А третий и заключительный этап состоял в том, чтобы каждый презентовал жюри кулич, который был приготовлен в рамках домашнего задания.

Каждый участник конкурса презентовал жюри кулич, Фото: УФСИН по Мурманской области

Участников и проделанную ими работу жюри оценивало по семи показателям. Оценки ставили за вкусовые качества блюд, оригинальность оформления и подачи, соблюдение технологии приготовления, творческий подход и зрелищность представления блюд. Дополнительные баллы в копилку участников добавили представители группы поддержки, помогавшие в презентации блюд.

По итогам конкурса, победителя наградили, присвоив звание «лучший по профессии повар». Зрителям достались вкусные куличи в награду за активную поддержку.

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