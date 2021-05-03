3 мая в Мурманской области ждут небольшой снег

Отметим, что восход солнца сейчас происходит в 3 часа 24 минуты, а закат – в 22 часа 4 минуты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Умеренный ветер, небольшой снег и местами гололедица ожидают в Мурманской области 3 мая. Информацию о погоде опубликовал гидрометеоцентр.

– В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. Местами гололедица, – сообщили синоптики.

Осадки ожидают днем. Тогда же по прогнозу усилится и порывы ветра. Они будут достигать 3 – 9 метров в секунду. К вечеру температура опуститься до минус одного градуса, а осадки прекратятся. Геомагнитное поле в течение дня не устойчиво.

Отметим, что восход солнца сейчас происходит в 3 часа 24 минуты, а закат – в 22 часа 4 минуты.

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