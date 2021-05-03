Мурманчанин обманул пенсионерку с ремонтом бытовой техники

Мошенник забрал у пенсионерки деньги на покупку запчастей и пропал. Фото: Артем КИЛЬКИН

37-летнему мурманчанину предъявлено обвинение в мошенничестве. Как сообщили в МВД по Мурманской области, мужчина договорился с 68-летней женщиной о ремонте бытовой техники. От пенсионерки он получил задаток для покупки необходимых запчастей в размере 7400 рублей.

– Женщина перевела их на счет работника. После получения денег, потерпевшая неоднократно связывалась с мастером по телефону, но он ссылался на некие трудности, а в дальнейшем, вообще перестал отвечать на звонки, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Тогда мурманчанка обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 37-летний житель города Мурманска. Подозреваемый признался правоохранителям, что потратил переданные ему деньги на собственные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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