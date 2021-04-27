Житель Мурманска украл с предприятия детали со сварочного станка почти на 300 тысяч рублей

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-житель Мурманска стащил с местного промышленного предприятия дорогостоящие металлические детали со сварочного станка. В полицию с заявлением о хищении обратилось руководство организации.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина расширил отверстие в кирпичной стене и попал в помещение. После чего разобрал и похитил ценные детали. Похищенное северянин продал в скупку цветных металлов, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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