В центре Мурманска горела квартира в доме-памятнике

Пожарные тушили огонь в доме культурного наследия. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь со 2 на 3 мая в Мурманске пожарные работали в доме культурного наследия в центре города. По адресу: проспект Ленина, 65 случился пожар, информация о нем поступила на "01" в 1.33.

- Произошло возгорание в квартире семиэтажного жилого дома, в одной из комнат сгорели вещи на площади пять квадратных метров, комната закопчена по всей площади, оплавился пластиковый потолок в коридоре на площади пять квадратных метров. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Дом № 65 на проспекте Ленина был построен в 1939 году.

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