"Я до сих пор в восторге от увиденного!": Жительница Ковдора встретила в парке краснокнижную сову

Птица уселась на дереве и никуда не собиралась улетать. Фото: Юлия Лукиянова

Жительнице Ковдора повезло оказаться в нужное время и в нужном месте, чтобы понаблюдать за птицей, занесенной в Красную книгу Мурманской области. Северянка встретила в местном парке бородатую неясыть.

- Я шла с работы, увидела что у дерева кружат вороны. Смотрю, там сидит что-то серое, большое...Подумала, что они кошку прогнать хотят - решила проверить. Чтобы разглядеть лучше, перелезла через трубы, подошла и вижу сову! Если бы не вороны, то рассмотреть это чудо было бы не возможно, так как сливается с деревьями. Ну и стала фотографировать. На меня пернатый внимания вообще не обращал. Когда уходила, он остался сидеть. Я до сих пор в восторге от увиденного! - поделилась с "КП" ковдорчанка Юлия Лукиянова.

Теперь женщина, которая не знала, что птица краснокнижная, переживает за этого красавца: вдруг кто-то навредит? Хищника замечают в парке уже не первый раз. Но будем надеяться, что с ним будет все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зверек с маникюром лазал по помойке": как в Мурманске спасали молодую ондатру. Пушистик, которого назвали Остином, оказался совсем ручным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru