В Мурманске вспыхнувшие гаражи на улице Гвардейской тушили 30 пожарных

При пожаре пострадали автомобили. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 1 мая в Мурманске тушили серьезный пожар в гаражном кооперативе. Возгорание было легко заметить даже издалека из-за огромных клубов дыма. Дополнительно для оценки ситуации на пожаре использовали беспилотную авиацию.

- В 20.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: улица Гвардейская, АГК № 16. Загорелись деревянно-металлические гаражи. В результате происшествия в разной степени обгорели 9 гаражей. Оттуда эвакуировали два легковых автомобиля, которые также повредил огонь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало четыре пожарно-спасательных подразделения - 30 человек личного состава, 6 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

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