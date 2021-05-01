Торжественная церемония состоялась 30 апреля в районном центре культуры Колы.

В день 372-ой годовщины со дня своего основания ведомства сотрудники пожарной охраны Мурманской области получили правительственные награды. Торжественная церемония состоялась 30 апреля в районном центре культуры Колы.

В ней приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков и начальник регионального МЧС России Руслан Назаров. Они поздравили пожарных с профессиональным праздником отметив, что этот праздник мужественных людей, готовых по первому зову, с риском для жизни, вступить в борьбу с огнем. Трудная и опасная работа требует не только высочайшего уровня мастерства и дисциплинированности, но и способности быстро принимать единственно верное решение в экстремальных условиях.

Почетные знаки «За доблестную службу в Заполярье» вручены начальнику 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС РФ по Мурманской области Александру Скакуну, водителю специальной пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» Мнайдару Кужахметову и помощнику начальника караула 10 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС РФ по Мурманской области Юрию Панову. Почетной грамоты губернатора удостоен механик 41 пожарной части по охране п. Ревда Виталий Никитин.

Пожарным Мурманской области вручили правительственные награды.

Благодарность губернатора получили инструктор 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Мурманской области Владислав Леденев, водитель специальной пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» Руслан Мурадов и водитель 60-ой пожарной части по охране г. Кандалакша Сергей Павлов.

Начальнику центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» Алексею Ястребову вручили благодарственным письмом губернатора Мурманской области.

Почетный гражданин города-героя Мурманска Николай Бережной в этот день был удостоен памятной медали губернатора Мурманской области – «100 лет пожарной охране на Мурмане».

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