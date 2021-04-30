Житель Мурманска стал прыгать по чужой Kia Rio из-за сделанного ему замечания

Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

36-летний жителю Мурманска пришлось обращаться в полицию из-за дерзкого незнакомца. Мужчина рассказал, что молодой человек повредил его Kia Rio - материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

- Мурманчанин пояснил, что проезжая мимо одного из гаражей на улице Лобова, он сделал замечание молодому человеку, который оставил на дороге препятствие, мешающее проезду машины. Между северянами завязалась словесная перепалка. В итоге оппонент забрался на капот иномарки и стал по нему прыгать, тем самым он повредил кузов автомобиля и разбил лобовое стекло, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1997 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленник признался в совершении преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Северянину грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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