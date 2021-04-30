Ревнивец из Оленегорска убил раскладным ножом 56-летнюю сожительницу

В отношении оленегорца возбудили уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
41-летний житель Оленегорска 29 ноября прошлого года поссорился со своей 56-летней сожительницей. Отношения они выясняли на лестничной площадке в подъезде одного из домов на улице Парковой. В итоге ревность мужчины привела к трагическим последствиям.
- Северянин не меньше пяти раз ударил женщину клинком раскладного ножа, в том числе в область головы. От полученных травм последняя вскоре скончалась на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
Жители подъезда, услышав шум, вызвали наряд полиции. Прибывшие на место правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни, а также обвиняемого, которого тут же задержали.
В отношении оленегорца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". На данный момент дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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