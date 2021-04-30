Ревнивец из Оленегорска убил раскладным ножом 56-летнюю сожительницу

В отношении оленегорца возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Оленегорска 29 ноября прошлого года поссорился со своей 56-летней сожительницей. Отношения они выясняли на лестничной площадке в подъезде одного из домов на улице Парковой. В итоге ревность мужчины привела к трагическим последствиям.

- Северянин не меньше пяти раз ударил женщину клинком раскладного ножа, в том числе в область головы. От полученных травм последняя вскоре скончалась на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Жители подъезда, услышав шум, вызвали наряд полиции. Прибывшие на место правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни, а также обвиняемого, которого тут же задержали.

В отношении оленегорца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". На данный момент дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска получил условный срок за удар ножом в легкое собутыльника. Суд решил, что мужчина может исправиться без изоляции от общества (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru