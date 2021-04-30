В Мурманске снова обнаружили труп собаки

Тело нашли в районе улице Героев Рыбачьего 29 апреля. Фото: Инга Снежная

Список жестоких убийств и случаев обращения с животными в Мурманской области может пополниться еще одним пунктом. В Мурманске нашли труп собаки с раной, которую мог нанести человек.

Тело нашли в районе улице Героев Рыбачьего 29 апреля.

- Кобель, ухоженный: шерсть чистая, когти подстрижены. Взгляд еще незамутненный, поэтому предположительно трагедия произошла вчера [28 апреля]. Огромное спасибо полиции, которая работала быстро и слаженно: сразу была вызвана группа реагирования с дознавателем. Также были вызваны участковые. Протокол составлен, тело собаки увезли на мед экспертизу, - сообщили в группе "Альянс Защитников Животных — Мурманск".

На то, что собаку могли убить, говорит рана в подмышечной впадине - животное могли заколоть.

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