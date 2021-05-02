Золотые яйца Мурманской области: пасхальный ажиотаж продолжается

На волне приближающейся Пасхи куриные яйца неукоснительно дорожают в цене. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иногда кажется, что праздники придумали маркетологи специально, чтобы подогревать общественный спрос. Во всяком случае в Южной Корее такая практика точно имеется. В нашем же случае из уже существующих праздников ритейлеры пытаются выжать максимальную выгоду.

На волне приближающейся Пасхи куриные яйца неукоснительно дорожают в цене: каждую неделю на 2-3 процента. Сейчас уже десяток яиц обойдется в 87,76 рубля. Следом за ними идут эшелоном морковь - 49,50 рубля (подорожание на 4,4%) и картофель 44,48 рубля (подорожание на 3,6%), белокочанная капуста 26,17 рубля (на 0,9%).

Подешевели на этой неделе в Мурманской области лук репчатый, хлеб-соль, молоко и масло подсолнечное. Но так незначительно, что мы этого даже не заметим.

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