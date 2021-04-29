Следователи проводят проверку после падения с высоты жительницы Мурманска

Тело женщины нашли на козырьке жилого дома. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 29 апреля в Первомайском округе Мурманска произошло ЧП: на козырьке жилого дома №33 на проспекте Кольский нашли тело женщины. На нем есть травмы, характерные для падения с высоты.

- По данному происшествию проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Женщина была одета в уличную одежду, но выйти из дома не успела. Скорую на место происшествия вызвали очевидцы.

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