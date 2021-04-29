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Общество29 апреля 2021 17:42

Погода в Мурманске и области на 30 апреля 2021 года: до -11 градусов, ветер и снег

Какая погода будет в Мурманской области 30 апреля 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Погода не благоволит долгим прогулкам.

Погода не благоволит долгим прогулкам.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В последний день апреля погода совсем не хочет радовать жителей Мурманской области теплом.

- 30 апреля будет облачно с прояснениями, временами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, на севере местами сильный Температура воздуха ночью -1-6,при прояснениях до -11, днем от -1 до +4 градусов. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Наш регион сейчас находится под влиянием циклонической деятельности. 1 мая существенных изменений в погоде не ожидается. Похоже, что выбраться на шашлыки на майских праздниках не получится...

Напомним: в Мурманской области водителей просят не торопиться менять шины. Синоптики прогнозируют на этой неделе снег и понижение температуры воздуха.

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