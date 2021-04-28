В Мурманской области водителей просят не торопиться менять шины

Автомобилистам рекомендуют автомобилистам менять резину не раньше мая.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Несколько теплых деньков в середине апреля успели постоять в Мурманской области, однако привычный холод долго ждать не пришлось. Заполярные госавтоиспекторы просят автомобилистам не спешить со сменой шин с зимних на летние.
- На текущей неделе синоптики прогнозируют снег и понижение температуры воздуха. Полицейские напоминают, что конец апреля - неподходящее время для «переобувки» своего автомобиля, поскольку температура часто переходит через ноль градусов, и на проезжей части образуется гололедица, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Особенно аккуратными стоить быть водителям, которые выезжают за город и ездят ночью.
Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам менять резину не раньше мая, притом в первых числах последнего месяца весны в нашем регионе также возможны минусовые температуры, и, как следствие, гололедица.
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