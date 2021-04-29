В Мурманске жалуются на серьезные сбои в работе "Билайна"

Будем надеяться, что проблема действительно скоро разрешится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 29 апреля произошел масштабный сбой в работе "Билайна". Абоненты со всей России оставили более 4 тысяч жалоб на плохую мобильную связь и интернет. В стороне не остался и Мурманск - в заполярной столице неполадки возникли около 14.00. Северяне пожаловались около 157 раз на сайте downdetector.ru.

- В настоящий момент у части абонентов "Билайн" могут наблюдаться затруднения в работе мобильного интернета. Технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возникшие неудобства, - прокомментировали представители мобильного оператора.

Будем надеяться, что проблема действительно скоро разрешится.

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