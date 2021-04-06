В Мурманской области создадут интернет-портал для оценки качества туристических услуг

За работой туроператоров будут следить. Фото: правительство МО

В Мурманской области продолжаются заниматься развитием туризма. Так, скоро в регионе появится специальный интернет-портал для путешественников, с помощью которого они смогут оценить уровень предоставляемых в Заполярье туристических услуг. Можно будет понять, насколько у нас гостеприимно и как можно улучшить работу местной туристической сферы.

- Ключевые задачи сегодня – это создание конкурентоспособной инфраструктуры и система мотивации туроператоров к оказанию качественных услуг. Крайне важно, чтобы люди, приезжая к нам в область, получали удовольствие и уезжали довольные. Поэтому в ближайшие месяцы нам нужно запустить такой ресурс, где каждый турист сможет оценить качество услуг. А мы за этим будем внимательно следить и либо мотивировать дополнительной поддержкой тех, кто работает хорошо, либо, наоборот, вводить определенные санкции в отношении тех, кто выполняет работу некачественно», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам руководителя областного комитета по туризму Александра Елисеева, ведомство разработало методологию, которая позволит турбизнесу добровольно приводить свою работу к единым стандартам качества. Делать это необходимо, так как в ближайшее время Ростуризм намерен внедрить систему обязательного контроля качества по всей России.

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