В Мурманске подвели итоги конкурса «Учитель года Мурманской области»

Участие в конкурсе приняли преподаватели со стажем работы от 1 до 34 лет. Фото: правительство МО

В Мурманске завершился региональный конкурс «Учитель года Мурманской области». Лучшим учителем Мурманской области 2021 года стала Евгения Брокарева, преподаватель химии и биологии мончегорского лицея имени В.Г. Сизова.

В конкурсе приняли участие конкурсанты со всей области со стажем работы от 1 до 34 лет. На протяжении трех предыдущих дней они участвовали в мастер-классах, проводили открытые уроки, делились опытом. Призовые места взяли Валентина Иванова - учительница начальных классов из Ловозера, Артем Мананков — преподаватель физической культуры из Мурманского политехнического лицея.

- Губернатор Андрей Чибис принял решение увеличить призовой фонд конкурса: премия победителя выросла до 300 тысяч рублей, призеры будут получать по 100 тысяч рублей, - сообщила на своей странице в соцсетях заместитель губернатора Елена Дягилева.

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