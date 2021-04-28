Лучший воспитатель Мурманской области Светлана Дедовец: «Какая еще работа каждый день отвечает тебе взаимностью?»

Светлана Дедовец поняла, что ее призвание - работать с дошколятами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На несколько дней Светлана Федоровна куда-то пропала. Дети в группе «Пчелка» детского сада № 123 в Мурманске стали видеть ее гораздо реже, чем привыкли, поэтому когда воспитательница вернулась в этот шумный коллектив, детвора облепила ее со всех сторон. Мальчики, стесняясь, обнимали, а девочки буквально висли на любимой Светлане Федоровне. И вот он, риторический вопрос: что же больше показывает, что это педагог по призванию – искренняя любовь маленьких человечков или победа на городском и областном этапах конкурса «Воспитатель года-2021»?

Там, где начало

- Все мы родом из детства. Моя история началась в этом детском саду – я сама в него ходила. Когда отучилась в педагогическом колледже и надо было определяться с местом работы, я пришла именно сюда. И детский сад № 123 с радостью распахнул передо мной свои двери и принял меня в свой дружный коллектив уже в роли педагога, - рассказывает воспитатель высшей квалификационной категории Светлана Дедовец.

Путь к дошколятам был не прямым, ведь по образованию наша героиня - учитель начальных классов с дополнительной квалификацией «воспитание детей дошкольного возраста». И сначала Светлана Федоровна пошла работать в школу, которой посвятила четыре года, а потом поняла, что душа лежит к другому.

- В детском саду мне комфортнее во всех отношениях. У меня удивительная профессия: взрослому человеку можно каждый день прыгать, играть, бегать, совершать открытия, а главное, принимать в подарок улыбки детей. Не знаю, какая профессия может быть лучше, но точно знаю, что я на своем месте, - продолжает моя собеседница.

Работе с малышами Светлана Федоровна посвятила уже шесть лет и честно говорит, что в группу идет с улыбкой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Работе с малышами Светлана Федоровна посвятила уже шесть лет и честно говорит, что в группу идет с улыбкой, да и домой уходит с приятными мыслями о прожитом дне. Все мы люди и имеем право на разные эмоции - маме и с одним ребенком бывает трудно и иногда хочется побыть в тишине.

Поэтому иногда воспитателям хочется посочувствовать, ведь они весь рабочий день окружены пестрым, шумным роем иногда слишком активных, а иногда и чересчур капризных пчелок. Но Светлана Дедовец к этому относится философски:

- После любой работы человек устает. И, конечно, у меня бывает плохое настроение. В этой ситуации на помощь приходят дети. Они могут проявить сочувствие, сделать комплимент, рассказать забавную историю. Я себя на другом месте не представляю. Мне действительно нравится общаться с детьми, я люблю людей. Какая еще работа может ответить взаимностью?

Маленькие и большие члены жюри

Конкурс «Воспитатель года» стал для мурманчанки серьезным испытанием. Городской и региональный этапы шли почти месяц и были очень насыщенными. «Все развлечения пришлось отложить», - смеется Светлана Федоровна.

Каждый педагог готовит видеовизитку, должен показать занятие с детьми по определенному направлению (от детского сада № 123 представили авторскую систему подготовки к обучению детей грамоте). А еще… надо было показать мастер-класс для взрослых, чтобы доказать, что ты можешь заинтересовать любую аудиторию. И одно из самых суровых испытаний - профессиональный разговор, когда участникам предоставляется возможность высказаться по актуальным вопросам современного образования.

- Мы шли на конкурс с идеей помочь ребенку в век информатизации и компьютеризации выбраться из цифровых джунглей и открыть в себе талант читателя. В детском саду мы используем современные формы работы - буккроссинг, буктрейлер, создание книг-трансформеров. Очень важно сформировать у ребенка интерес к книжной культуре, чтобы он сам хотел читать, ведь это залог успешного обучения в школе. Куда бы ни шел прогресс, чтение было, есть и будет неотъемлемой частью жизни каждого человека. Любой педагог должен быть грамотным и доброжелательным, тогда и воспитанники будут стремиться быть на него похожими, - делится Светлана Федоровна.

Дети от Светланы Федоровны не отходят ни на шаг - все-таки любимый воспитатель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А еще педагогу надо идти в ногу со временем и не забирать у ребенка то, что принес прогресс:

- Я стараюсь принимать ребенка таким, какой он есть, развивать его природные способности. Бывает очень сложно принять и понять отрицательные эмоции и капризы ребенка, но есть такая фраза: «Мы уже были детьми, а дети взрослыми - еще нет». Поэтому иногда надо встать на место ребенка и посмотреть на ситуацию его глазами. И, конечно же, педагогу нужно идти в ногу со временем и не забирать у ребенка то, что принес прогресс.

Вижу цель – иду к цели

В ноябре Светлана Дедовец поедет на федеральный этап конкурса. Кажется, что времени еще много, да только подготовка уже началась.

- Я вчера ушла с работы очень поздно, - улыбается Светлана. – И дома продолжала думать о том, чем удивить своих воспитанников завтра. Но меня это не тяготит. Все потому, что я люблю то, что делаю, и к 30 годам научилась видеть радость в мелочах. Хорошая книга, улыбка ребенка - это вдохновляет и позволяет двигаться дальше.

Кстати, Светлана Федоровна любит читать – это ее отдых. Причем современным авторам предпочитает классику, одна из последних книг в руках – «Олеся» Куприна. Ее она читала не раз, но перечитывает снова и снова... Тяга к литературе такая, что в свое время наша героиня хотела поступать на факультет журналистики.

- Но мама подсказала мне другой путь – в педагогику. Я считаю, что это было правильно. Когда я выиграла конкурс, у мамы был фейерверк эмоций, ведь она растила меня одна и моя победа в конкурсе для нее много значит, - признается Светлана Федоровна. - Положа руку на сердце, скажу, что за все годы работы родители детей были замечательные, я со всеми находила и нахожу общий язык. На конкурс я поеду за новым опытом. Поддержка коллег придает мне уверенности в собственных силах.

После нашего разговора Светлана Федоровна, войдя в группу, уже через секунду стояла в плотном кольце воспитанников. За время нашего общения они уже успели соскучиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске начался региональный этап конкурса «Учитель года России». Победитель представит Заполярье на федеральном уровне (Подробности)

В Мурманской области началось голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства. Участвовать в нем может каждый желающий старше 14 лет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru