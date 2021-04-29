Жительница Мурманска пыталась пронести в колонию строгого режима две сим-карты в косметичке

Фото: УФСИН по МО

Жительница Мурманска, приехавшая на длительное свидание к осужденному в исправительную колонию строгого режима №17, прихватила с собой косметичку. Однако в ней лежала не помада и тушь для ресниц, а кое-что запрещенное для колонии.

- Перед проведением обязательного досмотра личных вещей женщине предложили сдать какие-либо запрещенные к использованию в колонии предметы, а также предупредили о последствиях проноса таких предметов и веществ на режимную территорию. Тем не менее, при досмотре младший инспектор отдела режима и надзора обнаружила в косметичке северянки две сим-карты операторов сотовой связи, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Длительное свидание пришлось отменить. В отношении мурманчанки составили протокол об административном правонарушении.

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