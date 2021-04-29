Военнослужащий в Североморске пытался дать взятку сотруднику ДПС

Северянин получил штраф. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Военнослужащего войсковой части №02098, что находится в Мурманске, признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ "Покушение на дачу мелкой взятки".

Известно, что около полуночи 15 февраля 2021 года в Североморске мужчину остановили сотрудники ДПС, так как тот ездил без водительского удостоверения. Северянин, желая избежать ответственности, предложил инспекторам взятку - 3,5 тысяч рублей, чтобы те не стали составлять административный протокол, - сообщил в ВСУ Следственного комитета РФ по Северному флоту.

План военнослужащего не прокатил - от получения взятки инспектора ДПС отказались. Североморский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния мужчины назначил ему наказание в виде штрафа - 20 тысяч рублей.

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