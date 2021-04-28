Пропавшего год назад жителя Варзуги подозревают в грабеже

Тех, кто знает местонахождение северянина, просят позвонить в полицию. Фото: "МурманСпас"

33-летний житель Варзуги Владимир Семенов пропал 20 мая 2020 года, когда уехал на рыбалку. Вот уже почти год о мужчине ни слуху ни духу. Тем временем полиция объявила его в розыск - северянин подозревается в совершении грабежа.

- Отделом уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» разыскивается Семенов Владимир Сергеевич, 1988 года рождения, уроженец поселка Умба Терского района. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье 161 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, цвет глаз зеленый, волосы темно-русые, коротко-стриженные.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины или сведениями о его нахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 8(815-33)5-21-10, 8(815-33)5-21-85. Анонимность гарантируется.

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