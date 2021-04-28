В Мурманской области ко Дню Победы установили тематические фотозоны

Всего в муниципалитетах установили 17 конструкций. Фото: правительство МО

К празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в разных городах Мурманской области установили фотозоны «Звезда». Конструкции изготовили по поручению губернатора региона Андрея Чибиса.

- Фотозона представляет из себя прямоугольную пятиметровую стену с аркой в форме звезды, поверхность конструкции украшают фото участников Великой Отечественной войны в Заполярье: Виктора Котельникова – командира подводной лодки Северного флота «К-22»; Сергея Коршуновича – героя Советского Союза, командира 2-го дивизиона Бригады торпедных катеров Северного флота; Дмитрия Реутова – летчика-североморца 2-го гвардейского истребительного авиаполка Северного флота; Петра Сгибнева – летчика 2-го гвардейского смешанного авиационного Краснознаменного полка им. Бориса Сафонова, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Всего в муниципалитетах установили 17 конструкций. Как уточнили «КП»-Мурманск», в областном центре фотозоны поставят в сквере возле ДК Кирова и на Театральном бульваре рядом с домом №8.

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