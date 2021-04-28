Житель Мурманска получил условный срок за удар ножом в легкое собутыльника

Злоумышленник сознался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Мурманска повезло отделаться условным сроком после нападения на своего знакомого.

24 октября прошлого года мужчина поссорился с собутыльником, когда они распивали спиртное в одной из квартир дома №2 на улице Беринга. Северянин, будучи подшофе, схватил нож и ударил им в грудь оппонента. Последний получил ранение легкого, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник сознался в содеянном, так как при задержании полицейскими находился на месте преступления и на него указали очевидцы случившегося.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему назначили условный срок.

- Так как осужденный активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, ранее не был судим и является отцом малолетнего ребенка, суд пришел к выводу о возможности исправления мужчины без изоляции от общества, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. - Первомайский районный суд Мурманска назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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