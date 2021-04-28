Житель Апатитов хотел быстро сдать на права в Москве и отдал мошенникам 90 тысяч рублей

За услугу нужно было внести стопроцентную оплату. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доверчивый 29-летний апатитчанин попался на удочку мошенникам. Мужчина обратился в полицию, рассказав, что на одном из сайтов бесплатных объявлений нашел информацию о срочной сдаче экзамена по вождению на категорию «Е». По указанному телефону северянин узнал, что экзамен проходит в Москве, по приезду встречает инструктор. Однако за услугу нужно было внести стопроцентную оплату.

- Через приложение банка житель Апатитов перевел на продиктованный злоумышленником счет банковской карты 90 тысяч рублей. По приезду на указанный адрес северянина никто не встретил. И только после этого он понял, что стал жертвой мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту мошенничества возбудили и расследуют уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Если злоумышленников найдут, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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