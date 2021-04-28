Житель Мурманска из ревности сжег Renault Logan своей возлюбленной

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летний житель Мурманска горячо отомстил своей возлюбленной, за что получил условный срок. Так, ночью 30 мая 2019 года мужчина на почве ревности к северянке облил керосином ее автомобиль Renault Logan, стоимостью 100 тысяч рублей, и при помощи зажигалки поджег его. Убедившись, что автомобиль охвачен огнем, мурманчанин скрылся. Тем временем машину полностью "съели" языки пламени.

В отношении мстителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

- Суд признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на 1 год. Мужчина получил полтора года испытательного срока, в течение которого он должен устроиться на работу, не менять постоянное место жительства и место работы без уведомления специализированного госоргана. Также северянин обязан возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб в размере 95 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Приговор вступил в законную силу.

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