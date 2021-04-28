Правительство РФ выделило 300 миллионов рублей на закупку томографов для мурманской областной больницы

Старые томографы в клинике пора заменить. Фото: правительство МО

Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина получит два новых томографа. На их покупку и софинансирование расходов Мурманской области выделили 300 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 26 апреля.

- Решение было принято в ответ на обращение губернатора региона Андрея Чибиса. На сегодняшний день в главной клинике Заполярья работают четыре аппарата МРТ, степень изношенности которых довольно велика. Они постоянно требуют остановок на ремонт, что приводит к задержкам в плановых исследованиях. Появление двух новых аппаратов позволит наладить своевременную диагностику пациентов, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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