В Мурманской области за два года потратили на здравоохранение более 20 миллиардов рублей

Преобразования коснулись 13 медицинских учреждений в девяти муниципалитетах области. Фото: правительство МО

20 миллиардов 197 миллионов рублей - именно столько в Мурманской области составили расходы на здравоохранение за два года. Об успехах в сфере медицины рассказала заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

- Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» за два минувших года улучшены условия и созданы новые возможности для современной доступной диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повысилось качество оказания медуслуг для детей. Преобразования коснулись 13 медицинских учреждений в девяти муниципалитетах области, - сообщила она.

Кроме того, в Ковдозере, Магнетитах, Килпъявре, Щукозере были построены фельдшерско-акушерские пункты, а в Сафоново и Териберке - амбулатории. Также открылся Центр репродуктивных технологий «ЭмбриЛайф» в Мурманске, кабинет гемодиализа в Кандалакше, кабинеты стресс-ЭХО в Мончегорске и Мурманске и генно-инженерной терапии в детской клинической больнице, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям и первичное онкологическое отделение в Кандалакше и Мурманске. Губернатор Андрей Чибис отметил, что модернизация здравоохранения – важнейший приоритет работы правительства области. - В этом году приступаем к реконструкции областного онкодиспансера, чтобы превратить его в современное медицинское учреждение. И продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения, чтобы все наши поликлиники и амбулатории были комфортными и близкими к людям, - подчеркнул губернатор.

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