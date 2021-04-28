В фотоловушку Лапландского заповедника попали подружившиеся росомаха и ворон

Немного побродив, хищный зверь отправился на охоту в другое место.

В фотоловушку Лапландского заповедника угодили росомаха и ворон. Пернатый довольно близко подходил к серьезному хищнику, не боясь его когтистых лап. Птицы все-таки ловкая, если что - улетит.

Обычно вороны не против полакомиться остатками добычи других животных, поэтому он стал следить за росомахой - вдруг поймает кого? Однако птичке не повезло. Немного побродив, хищный зверь отправился в другое место, чтобы поохотиться на оленя или тетерева, оставив своего незваного друга не соло хлебавши.

Напомним: в Мурманской области угодил в фотоловушку проснувшийся медведь. В этом году косолапые проснулись рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области сняли на видео демона тайги. Рядом с Лувеньгой бродит росомаха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru