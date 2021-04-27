Андрей Чибис про реконструкцию привокзальной площади в Мурманске: "Не может быть стандартных решений в таких нестандартных местах"

Губернатор хочет, чтобы было без излишней аляпистости. Фото: Олег ФИЛОНОК

Две недели назад Совет депутатов Мурманска принял важное решение: привокзальную площадь передали из муниципальной собственности в областную, чтобы здесь смогли провести реконструкцию.

Так, железнодорожный и автовокзалы объединят, планируется создать крытые места для посадки пассажиров, изменить логистику. Помимо удобства хотят подумать и о красоте: на площади появятся малые архитектурные формы и детская площадка. По последней губернатор Мурманской области Андрей Чибис высказал пожелание.

- Хотелось бы, чтобы площадь реконструировали без излишней аляпистости. Мы не имеем морального права у таких уникальных зданий, как вокзал, ставить стандартную детскую площадку. Не может быть стандартных решений в таких нестандартных местах. Даже во дворах недопустимо делать типовые проекты, другое дело, что там вообще не хватает детских площадок, - отметил губернатор.

Напомним: после реконструкции парковка на привокзальной площади станет платной.

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