В Мурманске поймали трех малолетних горе-художников

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Фото: сзфоут.мвд.рф

Полицейские поймали трех подростков из Мурманска, которые решили выплеснуть свой креатив на бетонную стену, расположенную вблизи рыбного порта. Об этом сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западному округу.

- В ходе проверки изъяли 11 баллонов с краской. Установлено, что противоправными действиями горе-художников причинен ущерб на сумму порядка 40 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Полицейские напоминают об административной и уголовной ответственности за подобные уличные "произведения искусства". Поэтому лучше рисовать дома, на бумаге.

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