Медкабинет спортивной школы олимпийского резерва в Мурманске работал без лицензии

Двух сотрудников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности, а юрлицо - к административной ответственности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону в Мурманске работала с нарушениями. Прокуратура Первомайского округа установила, что должностные лица учреждения соблюдали не все требования законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, а также о лицензировании медицинской деятельности.

По результатам проверки руководителю спортшколы внесли представление, которое уже удовлетворено - организация приняла меры, направленные на устранение нарушений. Двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Помимо этого, в отношении МАУ СШОР № 3 возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ, та как у учреждения не было лицензии на осуществление медицинской деятельности в медкабинете, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Мировой судья Первомайского судебного района Мурманска привлек юридическое лицо к административной ответственности.

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