В Мурманске стартовала Олимпиада по предпринимательству и финансовой грамотности для школьников

Онлайн-мероприятия прошли на базе гимназии №3. Фото: Отделение Центробанка в Мурманске

Мурманск присоединился к олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности для школьников. Онлайн-мероприятия прошли на базе гимназии №3.

В этом году олимпиада расширена заданиями по финансовой грамотности, которые разрабатывались совместно с Банком России для того, чтобы школьники получили новые знания и опыт в решении финансовых задач.

- Ребята смогут погрузиться в мир финансов и попробовать силы в решении различных бизнес-задач, максимально приближенных к реальным, нужно будет выбрать финансовый продукт, оценить его преимущества, понять какие могут быть риски и научиться защищать свой капитал. Быть финансово грамотным в наше время чрезвычайно важно, - сообщил заместитель управляющего отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Михаил Старичков.

А онлайн-урок для школьников всей России провела председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала о том, что необходимо знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами, ответила на вопросы ребят.

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