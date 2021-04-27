Заключен контракт на разработку концепции развития Больничного городка в Мурманске

Концепция по Больничному городку должна появиться до 26 июня. Фото: правительство Мурманской области

Реновация Больничного городка и проект "Новый Мурманск" - две ключевые точки преображения столицы Заполярья.

В марте сообщалось, что будет заключен договор на разработку архитектурного облика Больничного городка. И 26 апреля региональный Центр содействия жилищному строительству и градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» подписали контракт на разработку концепции развития микрорайона. Об этом сообщили в региональном минстрое.

- Мы хотим задать единый архитектурный облик этому микрорайону. Кроме того, в техзадании предусмотрена разработка технико-экономических показателей для того, чтобы оценить стоимость жилья, инфраструктуры. Мы привлекаем в этот проект деньги Фонда содействия ЖКХ в части расселения аварийного жилья, а также хотим создать, наконец-то, коммерческое жилье, которое будет экономически целесообразно для застройщиков. Планируем и привлечение денег по программе "Стимул". Также обсчитываем и делаем оценку всей инфраструктуры, чтобы воспользоваться бюджетными кредитами, которые будут разрабатываться для ее развития, – рассказал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Напомним: для Больничного городка разработали два варианта застройки. По первому в микрорайоне будут дома до 12 этажей, по второму - до 6.

- Работать предстоит в непростых условиях. При разработке концепции необходимо будет учесть и разноплановую гористую местность, ограничения по дорогам и этажности застройки, стесненность строительных условий и фактор поэтапного переселения из аварийного жилья. Будем рады предложить новый облик Больничного городка и жители оценят нашу работу по достоинству, – прокомментировал Александр Миньков, коммерческий директор градостроительный институт пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект".

Концепция должна появится до 26 июня.

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