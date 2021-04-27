Впервые в истории Мурманской епархии пройдет чин омовения ног в Великий четверг

28 апреля, в страстную седмицу, глава епархии возглавит Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицкой церкви Феодоритова Кольского мужского монастыря в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пасху верующие православные отметят уже на этой неделе, а перед этим праздником как-либо выделяется каждый из шести предшествующих дней. Великий четверг, например, знают еще как Чистый четверг. В этот день надо наводить порядок в доме, а также самому быть чистым.

В церкви в этот день проходит чин омовения ног. Впервые в своей истории его проведет Мурманская епархия.

- Русская православная церковь проводит этот обряд много веков, но в Мурманской епархии он состоится впервые 29 апреля. В ходе Божественной литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска правящий архиерей митрополит Митрофан омоет ноги двенадцати священнослужителям, - сообщили в пресс-службе епархии.

Также 28 апреля, в страстную седмицу, глава епархии возглавит Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицкой церкви Феодоритова Кольского мужского монастыря в Мурманске.

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