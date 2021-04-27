В Мурманске поймали искупавшуюся в мазуте собаку

На деньги, которые оперативно собрали в первые же минуты спасательной операции, купили специальную пасту, чтобы отмыть мазут с шерсти. Фото: Светлана Иволга

Братьям нашим меньшим нужна самая разная помощь. Кто-то замерзает в морозы, кто-то давно не ел, другие получили травмы. Еще одна не такая редкая проблема в Мурманске в районе прибрежной дороги - попавшие в мазут собаки.

Одну бедолагу, испачканную с ног до головы, заметили вечером 27 апреля в районе улицы Подгорной.

- Пес погибнет, сгорит, если ему не помочь! - обратилась к мурманчанам в соцсетях Светлана Иволга.

Главной проблемой в спасении собаки было не то, что она была вся в мазуте - северяне с добрыми сердцами не боялись испачкаться, а в том, что четвероногий друг не понимал, что люди желают ему добра. Поэтому в руки не шел. Поймали его с большим трудом.

На деньги, которые оперативно собрали в первые же минуты спасательной операции, купили специальную пасту, чтобы отмыть мазут с шерсти. Также волонтеры закупят корм для попавшей в беду девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске задержали браконьера, который пытался вывезти тонну камчатского краба в Москву. Мужчина наловил ценных деликатесов на 8 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru