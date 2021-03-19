В Мурманске задержали браконьера, который пытался вывезти тонну камчатского краба в Москву

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР

10 марта выдался крайне неудачным днем для браконьера, который на фуре вез из Мурманска в Москву больше тонны камчатского краба. Мужчину задержали на выезде из заполярной столицы.

- У гражданина изъяли 1110 комплектов конечностей камчатского краба общим весом 1247 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет 7 988 608 рублей, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

По результатам проведенных мероприятий пограничным управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Северянину может грозить до 5 лет лишения свободы и крупный штраф.

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