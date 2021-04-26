В минобразовании Мурманской области сообщили о расписании проведения ЕГЭ в этом году

Для тех, кто пропустил экзамены в основные дни, предусмотрены резервные даты сдачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещение РФ и Рособрнадзор утвердили сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

- ЕГЭ в основной срок начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня, пройдет самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. 7 июня старшеклассникам предстоит сдавать профильную математику, 11 июня - историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, - сообщили в министерстве.

21 и 22 июня пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам. 24 и 25 июня – ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерном формате.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для тех, кто пропустил экзамены в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины.

Также есть дополнительный период проведения ЕГЭ для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

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