Профильные классы в Мурманске для старшеклассников: где и какие есть, как поступить

В Мурманске найдется профильный класс практически на любой вкус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро девятиклассники будут сдавать экзамены. Кто-то пойдет учиться в колледжи и техникумы, а другие пойдут грызть науки дальше в 10-11 классы.

Рассказываем, в каких школах Мурманска есть профильные классы для поступающих в 10 класс.

Мурманский международный лицей (Ледокольный проезд, 23) предлагает несколько классов с профильным обучением - технологический, естественнонаучный и гуманитарный.

Сайт лицея: mml.ucoz.org. Телефон: 8(8152)53-51-06

Гимназия №10 (улица Баумана,11) - технологический, естественнонаучный, технологический (направление «Нефтегазовое дело») и социально-экономический классы.

Сайт гимназии: gimn10.net. Телефон: 88152 53-61-53

Гимназия №1 (проезд Связи,30) - гуманитарный и технологический классы.

Телефон: 8 (815) 227-56-83. Сайт: gymnaz1-murm.ru

Гимназия №2 (Ленина,59) - естественнонаучный и гуманитарный классы.

Телефон: 8 (815) 245-66-22. Сайт: 2gimn51.ru/index.php

Гимназия №3 (Челюскицев,14) - естественнонаучный и гуманитарный классы.

Телефон: 8 (815) 242-35-21. Сайт: gym3murmansk.ucoz.ru

Гимназия №5 (Карла Маркса, 13) - технологический, естественнонаучный классы ("Роснефть-классы") и медицинский класс.

Телефон: 8 8152 45-02-07. Сайт: gimn5.murm.eduru.ru

Гимназия №6 (Беринга, 18)- технологический, естественнонаучный, социально-экономический классы.

Телефон: 7 (8152) 52-79-83. Сайт: gymn6.com.ru

Гимназия №7 (Зои Космодемьянской,13) - технологический, естественнонаучный, социально-экономический, гуманитарный классы.

Телефон: 8 (815) 224-57-08. Сайт: gim7.murm.eduru.ru

Гимназия №8 (Книповича, 35к2) - технологический (транспортно-логистический), естественнонаучный и гуманитарный классы.

Телефон: 8 (815) 244-64-11. Сайт: www.gimnazia8.ru

Гимназия №9 (Ивченко,15) - гуманитарный класс.

Телефон: 8 8152 22-20-41 Сайт: gymnaz9.ucoz.ru

Мурманский академический лицей (Аскольдовцев, 9/22) - авиационный и социально-экономический классы.

Телефон: 8 (815) 243-31-35 Сайт: gymnasium4.ru/new

Мурманский политехнический лицей (Папанина,10) - инженерный, медицинский и социально-экономический классы.

Телефон: 8 (815) 245-73-56. Сайт: mplmurmansk.ru

Лицей №2 (Самойловой,2) - гуманитарный (кадетский класс Следственного управления СК России по Мурманской области), социально-экономический (таможенный класс) и социально-экономический (кадетский класс МВД России по Мурманской области).

Телефон: 8 (815) 245-42-91. Сайт: лицей-2.рф

Кадетская школа (Спартака,11) - универсальный (оборонно-спортивный класс)

Телефон: 8 (815) 224-70-07. Сайт: kadet-murmansk.ru

Школа № 5 (Александрова, 32/2) - медицинский, оборонно-спортивный, гуманитарный классы.

Телефон: 8 (815) 231-82-38. Сайт: school5.biz

Школа № 36 (Комсомольская,13) - медицинский, технологический, социально-экономический классы.

Телефон: 8 (815) 245-01-11. Сайт: school36.murmansk.su

Школа № 57 (Сафонова, 11) - технологический, естественнонаучный и гуманитарный классы.

Телефон: 8 (815) 222-49-00. Сайт: murmansk57.ru

Для подачи документов обычно необходимы аттестат об основном общем образовании (оригинал + копия), портфолио учащегося, заявление родителей по предложенной форме, дневник за 9 класс или заверенная ведомость оценок за прошедший учебный год. Кроме того, в некоторых случаях ученику придется пройти собеседование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школе №31 в Мурманске присвоят имя Льва Журина. Почетный житель Мурманска и Мурманской области часто приходил в школу к ученикам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru