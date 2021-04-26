Предприниматель из Мурманска погасил долг в 2,4 миллиона рублей после ареста автомобиля

Было установлено, что у должника есть автомобиль и гараж. Фото: УФССП по МО

Жителю Мурманска пришлось погасить многомиллионный долг, чтобы не лишиться своей "ласточки".

Мужчина, будучи частным предпринимателем, продал коммерческой организации рыбопродукцию плохого качества. Руководство компании подало в суд иск о взыскании с северянина более 2,4 миллиона рублей. Судебный пристав уведомил мужчину о необходимости оплатить задолженность. Однако в добровольном порядке платить по свои долгам он не поторопился.

- Было установлено, что у должника есть автомобиль и гараж, на которые судебный пристав вынес постановления о запрете регистрационных действий. Даже после этого мужчина не предпринял попыток рассчитаться по долгам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Чтобы мурманчанин опомнился, пристав арестовал его машину и сообщил, что через 10 дней транспорт передадут на продажу. Только после этого мужчина полностью погасил долги. Кроме того, он заплатил еще 170 тысяч рублей исполнительского сбора, которые мог сэкономить, если бы оплатил долги вовремя.

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