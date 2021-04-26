В Мурманске на иностранном судне обнаружили запрещенную экстремистскую литературу

За последние два года выявили десять фактов нелегального провоза подобной литературы. Фото: Мурманская таможня

В порту Мурманск при проверке иностранного судна сотрудники Мурманской таможни и Погрануправления ФСБ по Западному арктическому району нашли экстремистскую литературу, которую запрещено ввозить в Россию. Судя по фотографиям, моряки прихватили с с собой пропагандистские произведения секты "Свидетели Иеговы".

- В мурманском порту это не первый такой случай выявления запрещенных к ввозу печатных изданий, – комментирует заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов. - За последние два года выявлено десять подобных фактов.

Такие произведения включены в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

По всем фактам возбудили дела об административных правонарушениях, печатные издания изъяли, а членов экипажей – владельцев литературы - привлекли к административной ответственности.

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